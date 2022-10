In seiner Jugend: Orlando Bloom hatte eine "Nahtoderfahrung"

Orlando Bloom (45) hat eine schwierige Zeit durchlebt. Der Schauspieler könnte momentan kaum glücklicher sein: Gemeinsam mit seiner Verlobten Katy Perry (37) begrüßte er im August 2020 Töchterchen Daisy auf der Welt. Auch beruflich läuft es für den Briten ziemlich rund und steht für einen neuen Film vor der Kamera. Doch jetzt zeigte sich der Legolas-Darsteller von seiner emotionalen Seite und sprach über seine Jugend.

"Als ich 19 Jahre alt war, wurde mir gesagt, dass ich vielleicht nie wieder laufen werde. Das war eine der dunkelsten Zeiten in meinem Leben", lauten die Zeilen unter dem Instagram-Video des 45-Jährigen. In dem Clip erklärte Orlando, dass er als Teenager drei Stockwerke tief aus einem Fenster gefallen wäre und sich dabei den Rücken gebrochen hätte. Er fügte hinzu, dass er schon so einige Unfälle gehabt habe, aber "der Höhepunkt war der Bruch meines Rückens, was eine Nahtoderfahrung war". Die Genesung soll ein langer Prozess gewesen sein– nach der Entlassung aus der Klinik musste sich Orlando einer Physiotherapie unterziehen.

Die Zeit nach seinem Sturz war für Orlando alles andere als einfach: "Als jemand, der in seinem Leben immer sehr aktiv war, fühlte ich mich plötzlich sehr eingeengt und hatte starke Schmerzen." Allerdings habe er dadurch positive Erfahrungen gesammelt: "Ich würde sagen, dass die Verletzung mir Zeit und Raum gab, mein Leben zu betrachten, zu erkennen, was gut und großartig in meinem Leben war [...]."

