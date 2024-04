Prinz Louis wird sechs: Dieser royale Meilenstein fehlt ihm

Prinz Louis (6) hat noch einen wichtigen Punkt auf seiner royalen To-do-Liste abzuhaken! Der jüngste Sohn von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) feiert heute seinen sechsten Geburtstag. Seine Geschwister und Cousinen sind ihm in einer Sache aber voraus: Zwar ist er bei den meisten Events des britischen Königspalastes dabei – Louis hat in seinen sechs Lebensjahren bisher aber noch keine royale Überseereise gemacht. Sein Bruder Prinz George (10) reiste bereits mit neun Monaten mit seinen Eltern nach Australien und Neuseeland. Auch Prinzessin Charlotte (8) durfte schon mit auf einen langen Trip: Sie war 16 Monate alt, als sie mit Kate und William in Kanada war.

Ob es bestimmte Gründe dafür gibt, warum Prinz Louis seine Eltern bisher auf keinen royalen Überseeausflug begleiten durfte, ist nicht bekannt. Jedoch versuchen William und Kate ihre drei Kids in den vergangenen Jahren eher aus der Öffentlichkeit rauszuhalten und sich auf ihre Erziehung und Schulbildung zu konzentrieren. Zudem wuchs Louis in der Covid-19-Pandemie auf, in der Auslandsreisen generell eingeschränkt waren.

Zum Ehrentag der Kinder der Königsfamilie wird am Abend vorher traditionell ein aktuelles Porträt im Netz geteilt – am Geburtstag selbst ein weiteres, mit dem sich die Royals für Glückwünsche bedanken. In diesem Jahr durften sich die Fans aber bislang noch nicht über ein Foto von Louis freuen. Ein möglicher Grund dafür könnte die Krebserkrankung von Mama Kate sein, die die ganze Familie belasten dürfte. Bleibt also abzuwarten, ob sie sich im Laufe des Tages doch noch mit einer Botschaft oder einem Schnappschuss von Louis melden werden.

Getty Images Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

