"Gestrandet… in den Flitterwochen": Nadin und Niklas zoffen!

Es gibt Stress im Paradies: Das Gestrandet... in den Flitterwochen-Paar Nadin und Niklas hat eine erste Krise. Der Grund? Die Suche nach Kokosnüssen. Die Braut zweifelt an der Nahrungssuche ihres Partners. "Ich bezweifle, dass du eine finden wirst", kündigt sie direkt an. Als Niklas doch fündig wird, gibt es auch hier Kritik. "Ich glaube nicht, dass die noch gut sind", heißt es hier. Seine Auserwählte kommentiert fleißig – geholfen wird aber erst einmal nicht. "Ich komme damit klar, dass ich der Aktivere bin. Der Mann ist ja auch der Jäger, der muss ja dann auch irgendwo das Essen ranholen", meint Niklas. Nach einer Weile sind ihm die schnippischen Kommentare doch zu viel. "Da schreckt sie auch viele Männer ab, weil sie so ist, wie sie ist", lautet das Fazit des frischgebackenen Ehemanns.

"Ihn scheitern zu lassen, um dann zu sagen: 'Ich habs ja gesagt' ist ja eine tolle Einstellung für eine Beziehung", äußert ein X-User seine Meinung. Ist damit direkt Schluss mit dem Liebesglück? Aber, nein! Später kommt es zu einer Aussprache bei dem Paar. Niklas spricht offen mit Nadin. Er fände es schön, wenn sie ein wenig positiver miteinander umgehen würden. "Ich arbeite an meiner negativen Art", verspricht Nadin daraufhin. Schnell wird wieder gekuschelt und die Harmonie am Strand ist fürs Erste wiederhergestellt.

Zwischen den beiden funkte es auf Anhieb. Beim Speeddating waren sie hin und weg voneinander. "Ich würde sagen, dass es wirklich von Anfang an gefunkt hat. Sowohl beim Speeddating als auch jetzt", sagt Nadin vor der Trauung. Die erste gemeinsame Nacht hätte ebenfalls nicht schöner sein können. "Neben ihm zu liegen war, als hätte ich schon mein ganzes Leben neben ihm gelegen", berichtete sie von der Erfahrung.

Niklas, "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidat

"Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidatin Nadin

