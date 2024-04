Wann entscheidet sich, ob Nader Jindaoui bei Hertha bleibt?

Nader Jindaoui (27) träumt von einem Profivertrag beim Berliner Fußballverein Hertha BSC, doch dieser Traum steht aktuell wohl auf der Kippe. In einer aktuellen Instagram-Story gibt der YouTuber nun ein Update zu der Situation. "Nader, was ist jetzt: Verlassen wir Berlin oder nicht?", fragt ihn seine Frau Louisa, während sie die Kamera auf ihn hält. Nader antwortet darauf ungewiss: "Ich weiß es noch nicht. Nächste Woche treffe ich mich mit dem Verein und dann reden wir über die Zukunft. Also, es könnte sein, dass wir bleiben, es könnte aber auch sein, dass wir nicht bleiben."

Die ersten Gerüchte kamen vor rund einer Woche auf. Wie Bild zu wissen meint, soll sich der Klub nämlich gegen einen Profivertrag mit dem Influencer entschieden haben. Angeblich sei der zweifache Vater dem Verein zu alt. Sollte der 27-Jährige Hertha tatsächlich im Sommer verlassen, wird er vermutlich das ein oder andere Angebot bekommen. Medienberichten zufolge seien Fußballvereine wie VfL Osnabrück und Hansa Rostock an ihm interessiert. Darüber hinaus soll es auch im Ausland interessierte Vereine geben.

Im Jahr 2022 wechselte Nader innerhalb der Regionalliga Nordost und Berlins zur zweiten Mannschaft des Bundesligisten Hertha BSC. Vor der Saison 2023/24 verlängerte er seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr. Anfang Dezember zählte der Influencer erstmals bei einem Zweitligaspiel zum Spieltagskader. Wenige Tage später folgte dann sein Debüt, als er im DFB-Pokal im Achtelfinale gegen den Hamburger SV kurz vor Ende der regulären Spielzeit eingewechselt wurde.

Getty Images Nader Jindaoui im Dezember 2023

