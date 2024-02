Neuer Lover ist kriminell: Britney Spears' Team ist in Sorge

Ihre angebliche Flamme sorgt für Bedenken! Britney Spears' (42) Liebesleben sorgt derzeit für Verwirrung: Nachdem die "Circus"-Interpretin kürzlich in einem kryptischen Post angedeutet hatte, frisch verliebt zu sein, dementierte sie vor wenigen Tagen alle Liebesgerüchte. Doch laut neuester Medienberichte ist die Popikone am Anbandeln mit Paul Richard Soliz . Der ehemalige Haushälter der Musikerin soll aber alles andere als ein Musterschwiegersohn sein: Britneys Team ist in Sorge!

Laut Us Weekly wurde der 37-Jährige in der Vergangenheit schon öfter straffällig. Britneys Team sei laut einer geheimen Quelle nicht begeistert von der Romanze: "Ihre Assistenten wollen [Paul] nicht in ihrer Nähe haben. Das haben sie vom ersten Tag an klargemacht." Der Insider will wissen, dass die beiden derzeit jede Woche einige Nächte zusammen verbringen. Paul soll sich zwar wirklich um Britney kümmern und kein Geld oder Fame von ihr wollen, "aber ihr Management-Team denkt wahrscheinlich, dass er etwas Zwielichtiges vorhat."

Möglicherweise ist zumindest Britneys Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Sam Asghari (29) bald durch: Wie TMZ berichtet, reichte der Fitnesstrainer eine sogenannte Offenlegungserklärung vor – diese Dokumente seien einer der letzten Schritte, bevor eine Scheidung vollzogen werden kann.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, September 2019

