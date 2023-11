"Endlich wieder Harmonie": Jan Ullrich glücklich mit Leben!

Von Glücksgefühlen erfüllt! Jan Ullrich (49) war einst für seine Liebe zum Radsport bekannt. 1997 gewann der gebürtige Rostocker als erster und bis heute einziger Deutscher die Tour de France. Doch all der Erfolg brachte auch seine Schattenseiten mit sich. Alkoholmissbrauch und Drogenexzesse zerstörten ihn und seine Familie. Heute ist der ehemalige Radsportstar wieder in bester Verfassung – und nicht nur das: Auch in Jans Familie herrscht endlich wieder Harmonie!

In einem Interview berichtet der Familienvater, wie glücklich er nach all dem Elend in der Vergangenheit mittlerweile wieder sei. Seinen vier Kindern möchte er nun all das zurückgeben, was er in den letzten Jahren verpasst habe. Dass er ihnen und seinen (Ex-)Partnerinnen mit seinem Verhalten während der Sucht wehgetan habe, sei dem 49-Jährigen bewusst – aber sie seien nun "wieder eine tolle Patchworkfamilie mit Sara, mit Gaby, der Mutter meiner Tochter, und meiner jetzigen Partnerin", wie er Bunte erzählt und fügt hinzu: "Es herrscht endlich wieder Harmonie."

In seiner neuen Dokumentation "Der Gejagte" spricht der Ex-Rennfahrer über die besonders schlimmen Momente. "Vor fünf Jahren hatte ich meinen Riesenabsturz, da ging es um Leben und Tod, ich habe fast alles verloren, fast auch mein Leben", erzählte er. Die Erkenntnis, dass er sein Leben ändern müsse, kam dem Tour-de-France-Sieger erst danach.

Anzeige

Getty Images Jan Ullrich bei der Tour de France 1997

Anzeige

ActionPress Elizabeth Napoles und Jan Ullrich

Anzeige

Getty Images Jan Ullrich, Radrennlegende

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de