"Promi-Büßen"-Bobby fordert Nico Legat zu Boxkampf heraus

Bobby Chamberz und Nico Legat (26) sind aktuell bei Das große Promi-Büßen zu sehen. Bisher verstehen sich die zwei Realitystars in der Show noch recht gut. Fernab des Formats macht Bobby dem Sohn von Thorsten Legat (56) jetzt aber eine Kampfansage auf Instagram: "Ich fordere Nico Legat zu einem sportlichen Boxkampf auf. Es sind viele Worte gefallen." Der ehemalige Germany Shore-Teilnehmer stichelt weiter in Nicos Richtung: "Nimmst du die Herausforderung an? Hast du Eier, ja oder nein? Stehst du zu deinen Worten? Dann mach es. Wenn nicht, dann bleib ein hinterhältiger und kleiner Rüpel."

Bobby wolle nicht nur aus persönlichen Gründen gegen Nico in den Ring steigen, sondern auch für andere kämpfen: "Ich denke, dass ich es nicht nur für mich tue, sondern auch für viele dort draußen, die den kleinen Legat auch fallen sehen möchten. Für die Frauen, die er beleidigt und betrogen hat!" Auch an einem Kampf mit Nicos Vater Thorsten hätte Bobby Interesse. Der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat sei aber "einfach zu alt", weswegen Bobby sich lieber Nico vorknöpfen will.

Für Bobby wäre das dann schon der dritte Auftritt bei Eugen Lopez' Boxevent Fame Fighting. Anfang des Jahres stieg er bei dem Ableger "Fame Fighting Challenger" gegen Nico Nizou in den Ring. Anfang November trat Bobby dann gegen Diogo Sangre (30) an. Er verpasste jedoch den Championsgürtel, den die beiden im Hauptkampf gewinnen konnten.

Anzeige Anzeige

Joyn. Nico Legat, Thorsten Legat, Bobby Chamberz bei "Das große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige

Instagram / bobby_chamberz Bobby von "Germany Shore"

Anzeige Anzeige

Anzeige