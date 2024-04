Expertin sicher: Geschwister wollen König Charles beschützen

Sie stehen hinter ihrem Bruder. Am Sonntag besuchte König Charles (75) gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Anne (73), Prinz Edward (60) und Prinz Andrew (64) den traditionellen Ostergottesdienst in der St. George's Kapelle in Windsor. Im Gespräch mit Femail erklärt Körpersprache-Expertin Judi James, dass vor allem Anne und Edward den Besuch über sehr beschützend gegenüber dem an Krebs erkrankten Charles gewirkt haben sollen. Anzeichen dafür seien unter anderem der feste Handschlag der beiden sowie ihr freundliches Lächeln, kombiniert mit einem scharfen Blick.

Ihre Unterstützung zeigte Charles' Familie noch mit einer anderen liebevollen Geste. Alle anwesenden royalen Damen waren in Grün gekleidet. Die Farbe steht für den Frühling, das neu beginnende Leben und die Hoffnung. Auch das britische Volk steht hinter seinem König. Als Charles bei der Kirche ankam, wurde er von zahlreichen Menschen jubelnd empfangen. Lächelnd begrüßte der 75-Jährige gemeinsam mit seiner Ehefrau Königin Camilla (76) die wartenden Royal-Fans. Dabei hielt er auch das ein oder andere Pläuschchen.

Charles' Krebsbehandlung soll aktuell sehr gut anschlagen. Wie ein Palastinsider gegenüber The Sun verriet, soll der Monarch große Fortschritte machen. "Wie man sehen kann, hat der König in den letzten Wochen sehr vielversprechend auf die Behandlung reagiert", erklärte er. "Seine Ärzte waren daher in der Lage, ihre Richtlinien für das, was Seine Majestät jetzt tun kann, leicht anzupassen, einschließlich der Teilnahme am Ostergottesdienst und der Begrüßung von Gratulanten, die sich freundlicherweise eingefunden hatten, um ihre Unterstützung zu zeigen", fuhr der Informant fort.

