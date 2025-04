Katy Perry feiert ihre Blue-Origin-Mission bei Tour-Auftakt

Katy Perry (40) hat auf ihrer aktuellen Lifetimes-Tour in Mexiko-Stadt Stellung zu den teils heftigen Reaktionen rund um ihren Blue-Origin-Flug ins All bezogen. Am 14. April reiste die Sängerin gemeinsam mit einer reinen Frauen-Crew, darunter Moderatorin Gayle King (70), Filmproduzentin Kerianne Flynn, Aktivistin Amanda Nguyen, die ehemalige Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe und Lauren Sánchez (55), der Verlobten von Jeff Bezos (61), ins Weltall. Bei ihrer ersten Show nach der Rückkehr stand Katy Perry auf der Bühne und fragte ihr Publikum provokant: "Hat euch schon mal jemand gesagt, eure Träume seien verrückt?", wie People Magazine berichtet. Eine deutliche Anspielung auf die zahlreichen kritischen Stimmen, die ihre spektakuläre Reise begleiteten. Zwei Fans, die im Raumanzug erschienen waren, holte sie kurzerhand auf die Bühne – und nahm das Thema so mit einer Portion Humor auf.

Nicht nur Fans, sondern auch zahlreiche Prominente äußerten sich nach Katy Perrys Teilnahme an der Blue-Origin-Mission – und sorgten mit ihren Reaktionen für Gesprächsstoff. Neben viel Anerkennung hagelte es auch Kritik, insbesondere wegen der negativen Auswirkungen auf die Umwelt und der vergleichsweise kurzen Flugdauer: nur elf Minuten in Schwerelosigkeit. Lifestyle-Ikone Martha Stewart (83) nahm es mit Humor und erinnerte in einem Social-Media-Post an ihren eigenen Parabelflug von 2007 – garniert mit einem augenzwinkernden Zitat aus Katys Hit "Firework": "Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind?" Komikerin Amy Schumer (43) sorgte ebenfalls für Lacher, indem sie auf Instagram scherzhaft eine spontane Teilnahme an der Mission vortäuschte.

Auch aus der bisherigen Berichterstattung geht hervor, dass der Flug der sechs Frauen teils heftige Diskussionen im Netz auslöste. Während einige Zuschauer die Erfahrung der Schwerelosigkeit begeistert feierten, zweifelten andere an der Echtheit des Trips und unterstellten eine Inszenierung. Besonders der Moment, als Jeff Bezos die Kapsel nach der Landung öffnete, wurde zum Streitpunkt unter Verschwörungstheoretikern. Katy Perry begegnet dieser Art von Kritik jedoch gelassen. Über ihr Privatleben äußert sich die Popikone nur selten – nach ihrer Rückkehr zeigte sie sich jedoch ungewohnt emotional: Nach der Landung küsste sie den Boden und brach in Tränen aus.

Blue Origin/Mega Die Crew der All-Expedition von Blue Origin, darunter Katy Perry, Lauren Sánchez und Gayle King

Getty Images Katy Perry, Sängerin, 2024

