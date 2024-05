Janelle Brown feiert ersten Geburtstag ohne Garrison (†25)

Im März musste Janelle Brown (55) einen unvorstellbaren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Sohn Garrison (✝25) wurde tot in seinem Haus aufgefunden. Der Schmerz über den Verlust ihres geliebten Familienmitgliedes sitzt bei der Sister Wives-Bekanntheit tief. Am Montag feierte die Autorin ihren 55. Geburtstag – erstmals ohne ihren verstorbenen Sohn. Ihren Ehrentag verbrachte Janelle im Grünen. "Das Gartenabenteuer in North Carolina beginnt (technisch gesehen bin ich in der letzten Phase der Jahreszeitenplanung, aber so ist das Leben, lol)", meldete sie sich bei ihren Fans auf Instagram. In ihrer Story postete die sechsfache Mutter zudem ein Selfie, auf dem sie lächelnd vor einem Schokoladenkuchen sitzt.

Am 10. April wäre Garrison 26 Jahre alt geworden. Zu diesem emotionalen Anlass erinnerte Janelle auf rührende Weise an ihren Sohn – und zwar mit einem Clip im Netz, der seine vergangenen Geburtstage Revue passieren lässt. "Herzlichen Glückwunsch, mein Liebling. Wir vermissen dich heute ganz besonders stark. Es ist schwer vorstellbar, dass du nicht mehr da bist", schrieb sie in tiefer Trauer und fügte hinzu: "Ich spüre dich manchmal immer noch ganz in meiner Nähe. Und ich bin sehr dankbar darüber, dass wir uns wiedersehen werden, wenn ich meine Reise vollendet habe."

Janelle wurde durch ihr Mitwirken an der Show "Sister Wives" bekannt, in der ihre polygame Ehe mit Kody Brown (55) thematisiert wird. Die beiden waren von 1993 bis 2022 miteinander verheiratet und durften während ihrer Beziehung sechs gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen: Garrison, Madison, Gabriel, Hunter, Logan und Savanah. 2012 brachte die sechsfache Mutter sogar ein Buch über ihr Familienleben heraus – "Becoming Sister Wives: The Story of an Unconventional Marriage".

Anzeige Anzeige

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, Sohn von Janelle Brown

Anzeige Anzeige

Instagram / janellebrown117 Janelle Brown mit ihrer Familie

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de