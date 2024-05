Süße Fotos: Bradley Cooper genießt Zeit mit Tochter Lea!

Bradley Cooper (49) und seine Tochter Lea (7) genießen ihre gemeinsame Zeit. Paparazzi erwischen das Vater-Tochter-Duo nun bei einem gemeinsamen Spaziergang durch New York City. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, laufen der Schauspieler und die Siebenjährige Hand in Hand über die Straße. Passend zu den steigenden Temperaturen trägt Bradley ein dunkelblaues T-Shirt und eine farblich passende Jogginghose. Lea zeigt sich hingegen in einem farbenfrohen Outfit. Wenn man genauer hinschaut, fällt zusätzlich ein niedliches Detail auf: Lea trägt ein Tour-Merch-Shirt von Taylor Swift (34). Die Kleine scheint ein Fan der Sängerin zu sein.

In seiner Rolle als Papa geht Bradley voll und ganz auf. Im "Armchair Expert"-Podcast machte er deutlich, wie sehr sich sein Leben durch Leas Geburt ins Positive verändert hatte. "Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, ob ich noch leben würde, wenn ich kein Vater wäre", gab der "Hangover"-Star ehrlich zu. "Ich habe zuerst nicht verstanden, wenn Eltern sagen, dass sie ohne mit der Wimper zu zucken, für ihr Kind sterben würden [...] und plötzlich steht das außer Frage!", schwärmte er von seinem Elterndasein.

Lea wurde im März 2017 geboren. Mutter der Kleinen ist Supermodel Irina Shayk (38), mit der Bradley von 2015 bis 2020 zusammen war. Seit ihrer Trennung teilen sich die beiden das Sorgerecht für Lea. Dabei scheint das Ex-Paar fest an einem Strang zu ziehen. "Wir finden immer einen Weg", betonte Irina in einem Interview mit Elle. Für sie sei Bradley "der beste Vater, den Lea und ich uns vorstellen können".

Getty Images Bradley Cooper, 2024

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Februar 2019

