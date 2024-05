Erstes Bild als Verlobte? Phoebe Dynevor und Cameron turteln

Wird etwa die Verlobung von Phoebe Dynevor (29) und Cameron Fuller (28) gefeiert? Auf ihrem Instagram-Account teilt Sally Dynevor, die Mutter der Bridgerton-Berühmtheit, einen niedlichen Schnappschuss der beiden. Während die Schauspieler sich in den Armen liegen und freudestrahlend in die Kamera grinsen, ist im Hintergrund ein Regenbogen am Himmel zu sehen. Ganz verzückt winkelt Phoebe ihr Bein an und positioniert ihre linke Hand an der Wange ihres Liebsten – trägt sie an dieser vielleicht schon den Verlobungsring?

Dass der "Into The Dark"-Star und die Ex-Freundin von Pete Davidson (30) verlobt sind, gab Phoebe bei ihrem Auftritt bei der Met Gala bekannt. Dort überraschte sie mit einem funkelnden Diamanten-Klunker an ihrem linken Ringfinger. Diesen kombinierte sie mit einer transparenten, rosafarbenen Robe der Designerin Victoria Beckham (50). Das spektakuläre Fashion-Event besuchte die Beauty allerdings ohne ihre bessere Hälfte.

Zuletzt wurden die 29-jährige Britin und der "The Girl In The Woods"-Darsteller gemeinsam bei den diesjährigen BAFTA Awards im vergangenen Februar in London gesichtet. Dort feierte das Paar sein Debüt auf dem roten Teppich als Duo in Schwarz-Weiß: Phoebe trug ein bodenlanges, weißes Satinkleid und Cameron einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Fliege. Der Look der beiden Turteltauben kam dem eines Brautpaars dabei schon recht nah...

Getty Images Phoebe Dynevor bei der Met Gala 2024

Getty Images Phoebe Dynevor bei den BAFTA Awards 2024

