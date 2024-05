So relaxt verbringt Rumer Willis den Tag mit ihrer Familie!

Rumer Willis (35) ist seit über einem Jahr Mutter einer Tochter. Zusammen mit ihrem Partner Derek Richard Thomas konnte die Tochter von Schauspieler Bruce Willis (69) das gemeinsame Töchterchen Louetta auf der Welt willkommen heißen. Und wie gut es der kleinen Familie geht, zeigen nun aktuelle Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen. In entspannten Looks erwischten Fotografen die Schauspielerin mit ihrer Tochter und ihrem Liebsten in Los Angeles. Gemeinsam holte sich das Paar einen Eiskaffee und flanierte entspannt die Straßen entlang. Die Kleine machte es sich derweil in ihrem Kinderwagen gemütlich.

Dass Klein-Lou nicht nur ihre Eltern verzaubert hat, machte Rumer erst kürzlich in einem Interview deutlich. Gegenüber People betonte die 35-Jährige nämlich, dass Opa Bruce und Louetta ein Dream-Team sind. "Es ist so süß. Sie ist sozusagen die berühmteste Person in unserer Familie", erzählte die Tochter von Demi Moore (61) und fügte hinzu: "In meiner Familie rufen die Leute an und fragen, ob sie mit ihr spielen dürfen. Sie sagen: 'Wir wollen dich nicht wirklich sehen, wir kommen nur vorbei, um Louetta zu sehen.'"

Neben Rumers Leben hat sich nach der Schwangerschaft aber auch ihr Körper verändert. Doch mit ihrem After-Baby-Body will sich US-Amerikanerin keinen Stress machen. "Wenn überhaupt, dann esse ich wahrscheinlich unbeschwerter. Ich stille immer noch, also nehme ich alles, was ich mir selbst wegnehme, auch [meiner Tochter] weg", erklärte die "Once Upon a Time in Hollywood"-Darstellerin offen. Sie wollen ihrem Körper einfach den nötigen Freiraum geben, den er braucht.

Anzeige Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Partner Derek Richard Thomas

Anzeige Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrer Tochter im Urlaub, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Outfits von Rumer und ihrem Derek? So cool! Sie sehen toll aus. Na ja, mir ist das etwas zu leger... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de