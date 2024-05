Süßer Moment: König Frederik und Mary begrüßen sich mit Kuss

Das bringt das Herz der Royalfans mit Sicherheit zum Schmelzen! König Frederik X. (55) und seine Liebste Königin Mary (52) strahlten bei ihrem Besuch in Schweden. Vor wenigen Tagen mussten sie Solo-Auftritte in Stockholm absolvieren. Als sie dann aber in der Öffentlichkeit wieder aufeinandertrafen, kam es zu einem süßen Moment. Total liebevoll begrüße Frederik Mary mit einem zärtlichen Wangenkuss. Dabei lächelte der Däne seine Ehefrau verliebt an, wie Bilder zeigen, die Hello! vorliegen.

Kurz davor war es Mary, die die Fans verzückte. Denn die 52-Jährige erschien beim Staatsbankett in einer atemberaubenden Robe mit einer dazu passenden Tiara. Die rubinroten Details passten perfekt zu ihrem Look. In den vergangenen Monaten sorgten sie und Frederik vermehrt für niedliche Momente. Als sie sich für einen Beitrag für TV 2 an die Krönung erinnerten, schwärmten sie: "Der schönste Moment war, als Mary und die Kinder kamen und direkt hinter mir standen, während mir das dänische Volk von vorne zugewunken hat. Es war eines der großartigsten Erlebnisse meines Lebens."

Noch im Dezember musste die Beziehung der Eheleute eine schwere Zeit überstehen. Denn Frederik wurde eine Affäre nachgesagt. Gegenüber Promiflash erklärte der Adelsexperte Jürgen Worlitz jedoch: "Dass Frederik sich einen Fremdgehskandal geleistet hat, wage ich zu bezweifeln. Welcher verheiratete prominente Mann spaziert offen mit einem Rollkoffer aus dem Haus einer Geliebten und lässt sich dabei fotografieren?" Er glaubt also nicht an die Gerüchte. Und auch Frederik und Mary lassen sich nichts anmerken. In diesem Jahr feiern sie ihren 20. Hochzeitstag.

Chris Jackson / Staff Prinzessin Mary bei einer Gala in Copenhagen

Getty Images König Frederik im Januar 2024

