Barbara Schöneberger scherzt über ihr diesjähriges ESC-Kleid

Endlich ist es wieder so weit: Der Eurovision Song Contest steht an! Und wie so oft moderiert keine Geringere als Barbara Schöneberger (50) die Pre-Show "ESC – Der Countdown" im deutschen TV. Für ihren heutigen Auftritt hat sich die Moderatorin richtig in Schale geworfen: Zu ihren neongelben Heels kombiniert sie ein knielanges, eng anliegendes, asymmetrisches Kleid in Gelb-Pink mit Blumenmusterung, das an der rechten Schulter mit einem großen Knäuel ausgestattet ist. "Passend dazu habe ich mich natürlich zurechtgemacht – mit einem kleinen schwedischen Köttbullar auf meiner Schulter", scherzt Barbara gleich zu Beginn.

Doch der Look der Blondine scheint die Zuschauer des ESC nicht wirklich zu überzeugen – auf X häufen sich unzählige Kommentare zu ihrer Kleiderwahl. Unter anderem sind sich zwei User einig, dass es sich dabei um einen Haushaltsgegenstand aus Oma Schönebergers Besitz handeln muss: "Ach je, das Kleid ist kaputtgegangen und jetzt trägt Barbara eine Gardine" und "Die Schöneberger hat die Gardine von ihrer Oma einfach als Kleid an", schreiben sie. Ein weiterer Zuschauer sieht den Vorteil und scherzt ironisch: "Falls es langweilig wird, hat Barbara ihr Kissen zum Schlafen dabei."

Schon in den vergangenen Jahren konnte Barbara mit ihrem ESC-Outfit nur wenig überzeugen. Im Jahr 2022 trug die Moderatorin bei der Countdown-Sendung vor dem großen internationalen Musikspektakel ein grelles Kleid in Pink-Grün, das durch einen wilden Kragen und einen bunten Gürtel ergänzt wurde. "Und auch heute die Frage – warum hat Barbara Schöneberger einen Stylisten, der sie hasst?" und "Wenn du bei 'Die Sims' auf 'Zufällige Bekleidung' klickst." hieß es kurz darauf auf X.

