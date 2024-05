Kleiner Spaß? Prinz Harry photobombt Gruppenfoto mit Meghan

Da war wohl jemand in besonders guter Stimmung! Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sind aktuell auf Reisen in Nigeria. Die ehemalige Schauspielerin wollte ihren Besuch in einer nigerianischen Schule scheinbar mit einem gemeinsamen Gruppenfoto mit den ansässigen Schülern festhalten – und der Sohn von König Charles (75) wollte selbstverständlich auch auf dem Erinnerungsfoto verewigt sein! Auf einem Schnappschuss, der Mirror vorliegt, können Fans sehen, wie Meghan in die Handykamera grinst, während ihr Gatte im Hintergrund steht und eine überraschende Geste macht.

Womöglich ist der Humor des Rotschopfes ein Grund für Meghans Liebe zu ihm. Doch wie sie nach einer Rede von Harry vor den Schülern zu verstehen gibt, liebt sie ihn vor allem auch wegen seiner aufrichtigen Art. Wie People berichtete, habe die Beauty ihrem Gatten nahezu eine kleine Liebeserklärung gemacht. "Seht ihr, warum ich ihn geheiratet habe?", wandte sie sich an das Publikum. Unter tosendem Applaus fügte sie hinzu: "Er ist so inspirierend, weil er sich traut, die Wahrheit auszusprechen."

Zusätzlich zu ihren romantischen Worten an Harry teilte Meghan laut Mirror einen emotionalen Moment, den sie vor Kurzem mit ihrer Tochter Prinzessin Lilibet (2) hatte. "Vor einigen Wochen hat meine Tochter mich angesehen und in meinen Augen ihr eigenes Spiegelbild entdeckt. Dann hat sie gesagt: 'Mama, ich sehe mich in dir'", erklärt die Suits-Darstellerin und fügte ganz gerührt hinzu: "Ich weiß, sie hat es wortwörtlich gemeint. Aber ich hänge an diesen Worten auf eine andere Weise. Denn ja, ich sehe mich in ihr und sie sieht sich in mir."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nigeria

Getty Images Herzogin Meghan auf Reisen in Nigeria

