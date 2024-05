Olivia Wilde zeigt ihren sportlichen Body nach dem Training!

Olivia Wilde (40) macht eine besonders sportliche Figur! Das zeigen aktuelle Fotos der Schauspielerin, die Daily Mail vorliegen. Auf diesen präsentiert die Beauty ihren durchtrainierten Body und gewährt einen Blick auf ihre Bauchmuskeln. Offenbar ist die US-Amerikanerin auf dem Heimweg, nachdem sie in einem Fitnessstudio in Los Angeles trainiert haben soll. Für ihre Gym-Session schlüpfte die "In Time – Deine Zeit läuft ab"-Darstellerin in einen burgunderfarbenen Sport-BH sowie farblich abgestimmte Leggings. Den Look kombiniert sie mit einer stylishen Sonnenbrille, einem Shopper und weißen Turnschuhen.

Anscheinend hat ihr das Training gut gefallen, denn ein breites Grinsen umspielt ihre Lippen. Anders hätte es vor geraumer Zeit ablaufen können. Vor einigen Monaten wäre Olivia nach einem Besuch im Studio beinahe ihrem Ex über den Weg gelaufen! Bei diesem handelt es sich um niemand Geringeren als Harry Styles (30). Beide stählerten in der gleichen Gym ihre Muskeln – und wären sogar fast aufeinandergetroffen!

Der Sänger und die 40-Jährige sollen sich für rund zwei Jahre gedatet haben, bis sie sich letztendlich trennten. Das Beziehungsaus soll vor allem an Olivia nicht spurlos vorbeigegangen sein. Sie habe dem One Direction-Star noch geraume Zeit nachgetrauert. Das behauptete zumindest ein Insider gegenüber Page Six. "Es war bisher schwierig für Olivia. Sie hatten einige Probleme, aber sie dachte, dass beide das alles durchstehen würden. Sie ist enttäuscht."

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

BeautifulSignatureIG / SplashNews / ActionPress Harry Styles und Olivia Wilde im August 2022

