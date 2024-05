Sind Harry Styles' neue Haare ein Zeichen für neue Musik?

Im November vergangenen Jahres überraschte Harry Styles (30) seine Fans mit einem neuen Look – er rasierte sich seine wallende Haarpracht fast komplett ab. Bei einem Dinner in London zeigt sich der Sänger jetzt wieder mit einer neuen Frisur, die jedoch nicht ganz so drastisch wieder der vorherige Buzzcut ist. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu erkennen, dass seine Haare einem Vokuhila-Schnitt ähneln! Dazu hat sich der "As It Was"-Interpret einen wilden Bart stehen lassen und trägt ein schwarzes T-Shirt mit dem Schriftzug "Like To Watch", was auf Deutsch übersetzt soviel wie "Ich schaue gerne zu" bedeutet. Dazu kombiniert er eine elegante schwarze Anzugjacke mit passender Hose.

Was Harry wohl mit seinem neuen Aussehen ausdrücken möchte? Könnte es für eine neue Ära stehen und bedeuten, dass er bald neue Musik veröffentlicht? Dass das ehemalige One Direction-Mitglied momentan viel Zeit im Tonstudio verbringt, ist nämlich nichts Neues: Er wurde in den vergangenen Monaten immer häufiger in den RAK Studios in London gesichtet. Dort soll er angeblich an seinem bisher "emotionalsten Projekt" arbeiten, wie die britische Boulevardzeitung zuvor berichtete. Bei dem Tonstudio handelt es sich um eins der bekanntesten – Musiker wie Ed Sheeran (33), Adele (36) und Rod Stewart (79) nahmen bereits Songs dort auf.

Möglicherweise wurde Harry durch die Beziehung zu seiner Freundin Taylor Russell (29) zu neuer Musik inspiriert – bei dem Paar soll es derzeit wirklich gut laufen. Auch wenn keiner der beiden die Romanze bisher offiziell bestätigte, verriet ein Insider gegenüber People: "Sie nehmen es ziemlich ernst und sind auch schon zusammen gereist. Sie verbringen auch gemeinsame Zeit in England." Außerdem seien ihre Interessen sehr ähnlich. "Aber Harry ist eine sehr private Person und Taylor hat sich ein Leben aufgebaut, in dem sie tun kann, was sie möchte", führte die Quelle weiter aus.

Getty Images Harry Styles, dreifacher Grammy-Gewinner

Getty Images Taylor Russell bei den BAFTA Awards 2024

