Zerstörte Miley Cyrus durch "Hannah Montana" ihre Familie?

Miley Cyrus (31) war mit ihrer Rolle in der Disney-Serie Hannah Montana weltberühmt geworden. Der Ruhm der Sängerin soll jedoch schwere Folgen gehabt haben. Ihr Vater Billy Ray Cyrus (62), der ebenfalls in der Sitcom mitgespielt hatte, behauptete, dass die Show die Familie zerstört habe. Doch ist an den Vorwürfen etwas dran? Im Promiflash-Video findet ihr alle wichtigen Informationen zu dem Cyrus-Drama!



