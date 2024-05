Diesen Namen nutzt Harry Styles zum Einchecken in Hotels

Harry Styles (30) ist ein großer Fan der Serie "Hacks" – anscheinend so sehr, dass er den Namen seiner Lieblingsfigur als Decknamen zum Einchecken in Hotels nutzt. Der Serienstar Jean Smart (72) verrät in der Talkshow "The Drew Barrymore Show", dass ihre Figur Deborah Vance den Sänger beeindruckt: "Wir sahen ein Bild von ihm, auf dem er neben seinem Leibwächter saß, der einen Umschlag hatte mit seinen Schlüsseln und allem, was darin war, und darauf stand 'D Vance'."

Seine Fanliebe bewies der 30-Jährige noch anders: "Wir haben eine Folge gedreht, in der gezeigt wird, dass Deborah antike Salz- und Pfefferstreuer sammelt. Ein oder zwei Wochen nach der Ausstrahlung bekomme ich diesen wunderschönen Blumenstrauß und ein Paket", erzählte Jean und ergänzte: "Und darin war dieser wunderschöne alte Salzstreuer, der fast genauso aussah wie der, den wir in der Sendung verwendet haben, es stand von 'H' drauf". Als sie mit seiner damaligen Freundin Olivia Wilde (40) sprach, kam schnell raus, dass diese süße Geste von dem Sänger persönlich kam. Er lud die Schauspielerin des Öfteren zu seinen Konzerten ein – leider haben sie sich nie persönlich kennengelernt.

Dass Harry einen Codenamen zum Einchecken in Hotels nutzt, ist kein Wunder: Er hatte schon mehrere Stalker, die ihn verfolgten. Über mehrere Jahre wurde er von einem obdachlosen Mann belästigt, dem er eigentlich nur mit Essen und Geld helfen wollte – bis er sich sogar Zutritt zu dem Haus von Harry verschaffen wollte. Erst im vergangenen Monat wurde dann eine weitere Frau verurteilt, da sie den ehemaligen One Direction-Star gestalkt hatte.

Getty Images Jean Smart posiert bei der "Hacks"-Premiere 2022 in Los Angeles

Getty Images Harry Styles bei den Brit Awards 2023

