Für Netflix-Show: Boris Becker ist im Dschungel angekommen!

Für Boris Becker (56) geht es offenbar bald los! Der Wimbledon-Gewinner nimmt an der Netflix-Show "Bear Hunt" teil. Für diese soll die Tennislegende laut Bild bereits in den Urwald gereist sein. Die Sendung wird in Costa Rica stattfinden. In dem Format geht es wohl darum, sich vor dem Survival-Experten Bear Grylls im Urwald zu verstecken. Ob der Sportler an seine Grenzen stoßen wird?

Laut Deadline tritt der 56-Jährige die Challenge nicht alleine ein. Neben ihm wagen sich unter anderem auch die Spice Girls-Bekanntheit Mel B. (48), Rugbyspielerin Danny Cipriani (36), Musikerin Una Healy und Lottie Moss (26) in den Tropenwald! Ähnlich wie beim Dschungelcamp sollen die Stars für einige Tage in einem luxuriösen Hotel entspannen, bevor es dann richtig losgeht. Was die Promis auf ihrem Abenteuer erwartet, bleibt abzuwarten.

Zumindest eins ist jedoch sicher – Boris bekommt eine ziemlich nette Stange Geld für seine Teilnahme! Netflix habe laut The Sun keine Kosten und Mühen gescheut und ein Budget von rund 11,6 Millionen Euro in die Bezahlung der VIPs gesteckt. Für den vierfachen Vater springe angeblich eine stolze Summe von umgerechnet 585.000 Euro raus. "Es werden sechsteilige Gagen gezahlt – und für die größten Namen noch tiefer in die Tasche gegriffen", plauderte ein Insider aus.

