Jakub ist sicher: Er besiegt Nikola Glumac bei Fame Fighting

Am 24. Mai ist es so weit! Bei Fame Fighting Challenger steigen 16 Realitystars in den Ring und können sich so ein Ticket für das große Box-Event im November sichern. Mit dabei ist Jakub Merlan-Jarecki (28) – der Influencer tritt gegen seinen Prominent getrennt-Rivalen Nikola Glumac an. Im Exklusivinterview mit Promiflash verrät er jetzt: Er ist sich sicher, den Kampf zu gewinnen! "Du darfst dich nie selber zu groß reden. Aber ich kenne ihn ja. Ich kenne ihn von seiner Mentalität her, der ist beim Boxen nicht gut aufgehoben", erklärt Jakub. Er unterschätze zwar niemanden, aber er selbst sei von Natur aus Sportler. Seinen Gegner sieht er dagegen eher in anderen Bereichen. "Nikola sollte lieber Reisebegleiter oder Kinderbetreuung oder so machen. Ich glaube, das passt besser zu dem, weil er aber auch ein sehr lieber Kerl von seinem Naturell her ist. [...] Aber im Boxring? Bei aller Liebe, da hat der Junge nichts verloren", führt der Gatte von Kate Merlan (37) weiter aus.

Für Jakub ist es das zweite Mal, dass er für Fame Fighting in den Ring steigt. Dazu habe er sich auch ganz bewusst entschieden, denn er habe im Boxsport seine zweite Passion gefunden. Und wie bereitet sich der Fußballer auf den anstehenden Kampf vor? "Ich bin fünfmal die Woche am Trainieren. Mit meinem Box-Coach, mit dem ich schon letztes Mal trainiert habe", erzählt der Realitystar. Dies tue er seit knapp acht Monaten jeden Tag. Dabei bekommt Jakub natürlich Unterstützung von Kate – und seine Liebste wird ihn auch am Tag des Boxduells ordentlich anfeuern. Das darf die 37-Jährige aber nur unter einer Bedingung. "Er kennt mich, ich bin ja auch so impulsiv. Ich fange an loszuschreien oder auf die Bühne zu springen. Und er hat gesagt, ich darf nur mitkommen, wenn ich mich benehme und zurückhalte", erzählt sie gegenüber Promiflash.

Bei Jakubs Kampf gegen Paco Herb im vergangenen Jahr war Kate nicht dabei. Und das aus einem ganz bestimmten Grund: Die beiden waren offiziell kein Paar, jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. "Ich wollte den Fokus einfach auf ihm lassen und nicht wieder auf unserer Ehe", erklärt sie im Interview mit Promiflash. Daher wolle sie sich diesmal alles aus der ersten Reihe genauestens anschauen. Viel Zeit werde sie dort aber wahrscheinlich nicht verbringen. "Ich glaube auch, dass der Kampf nicht lange gehen wird, ehrlich gesagt", führt Kate weiter aus. Gegen Paco gewann Jakub schon in der ersten Runde – eigentlich sollte er aber auch gegen jemand anderen kämpfen. Sein eigentlicher Gegner war Kates angeblicher Flirt Patrick Fabian (36). Der einstige DSDS-Teilnehmer fiel jedoch kurzfristig wegen Hirnblutungen aus.

