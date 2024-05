Keine Krise? Walentina Doronina und Can kuscheln im Urlaub!

Bei Walentina Doronina (24) und Can Kaplan ist offenbar alles wieder gut! Das lässt zumindest ein aktueller Schnappschuss der beiden vermuten. In ihrer Instagram-Story teilt die Blondine jetzt ein verdächtig harmonisches Foto von sich und dem Unternehmer im gemeinsamen Urlaub. Auf diesem schmusen die beiden nur leicht bekleidet in Strand-Outfits, während sie in die Kamera lächeln. Der TV-Newcomer hat zudem seinen Arm um die Reality-TV-Bekanntheit gelegt.

Bedeutet dies etwa, dass die Beziehungspause der beiden aufgehoben ist? Vor wenigen Wochen meldete sich Walentina noch mit traurigen News. "Can und ich haben aktuell eine Beziehungspause, Krise oder wie man so was nennt. Genau definieren kann ich das Ganze nicht", betonte sie gegenüber RTL und erklärte ferner: "Es gab in den letzten Monaten kein uns mehr, sondern nur Can und seine Arbeit." Hat sich dies mittlerweile geändert? Das lässt die 23-Jährige bislang offen.

Bereits seit Ende 2022 sind Walentina und ihr Schatz miteinander verlobt. Damals schwärmte die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin noch in den höchsten Tönen von ihrem Liebsten. Im Promiflash-Interview enthüllte die Influencerin sogar, wie sie sich ihre gemeinsame Hochzeit erträume. "Ich habe mir immer vorgestellt, in einem Prinzessinnenkleid mit ganz vielen Leuten zu heiraten", plauderte die TV-Bekanntheit aus und wusste, dass sie nun einen anderen Wunsch habe: "Sexy Kleid, figurbetont, in einer gemütlichen Location – vielleicht sogar im Ausland."

Instagram / walentinadoroninaofficial Social-Media-Bekanntheit Walentina Doronina im April 2024

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2024

