Frisch verlobt: Plant Walentina Doronina schon die Hochzeit?

Walentina Doronina (22) hat schon genaue Vorstellungen. Vor wenigen Tagen wurde die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin von ihrem Partner Can Kaplan mit einem Heiratsantrag überrascht. Live im TV ging der Unternehmer vor seiner Liebsten auf die Knie und stellte ihr die Fragen aller Fragen. Ihr Glück kann die ehemalige Datingshow-Kandidatin immer noch nicht fassen. Doch wie sieht es mit den Hochzeitsvorbereitungen aus? Im Promiflash-Interview verriet Walentina, ob sie und Can bereits mit der Planung begonnen haben.

Wie die 22-Jährige im Gespräch mit Promiflash ausplauderte, habe sie sich bereits ausgemalt, wie ihre Hochzeit sein soll. "Ich hab mir immer vorgestellt, in einem Prinzessinnenkleid mit ganz vielen Leuten zu heiraten. Jedoch als ich mit dem Ring am Finger am nächsten Tag aufgewacht bin, habe ich mir meine Hochzeit bildlich vorgestellt: Sexy Kleid, figurbetont, in einer gemütlichen Location – vielleicht sogar im Ausland", erzählte die Blondine. Besonders gut vorstellen könne sie sich eine Trauung im Winter.

Und auch mit Can habe Walentina über ihre Hochzeit gesprochen – und das sogar bereits vor seinem Antrag. "Wir beide waren uns schon sehr früh unserer Gefühle und unseres Werdegangs – was die Beziehung angeht – sicher", betonte die einstige Are You The One?-Teilnehmerin. Doch nicht nur über eine Heirat habe das Paar geredet, auch die gemeinsame Familienplanung sei Thema gewesen.

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im September 2022

Sat.1 Can Kaplan und Walentina Doroninas Verlobung, Dezember 2022

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina im Oktober 2022

