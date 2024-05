Jennifer Garner scherzt: Sie könnte noch ein Baby bekommen!

Jennifer Garner (52) ist Mutter von drei Kindern. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Ben Affleck (51) hat sie die Kids Violet (18), Fin (15) und Samuel (12). Und offenbar könnte sich die Schauspielerin auch vorstellen, noch einmal ein Baby zu bekommen. "Ich hatte großartige Schwangerschaften", verrät sie im Podcast "Kelly Corrigan Wonders: About Your Mother". Mit ihren drei Kindern sei sie immer ziemlich schnell schwanger gewesen. Und das soll sich wohl auch heute nicht geändert haben...

Denn im Verlauf des Gesprächs scherzt die "30 über Nacht"-Darstellerin sogar, dass sie jetzt jederzeit wieder eine Schwangerschaft wuppen könnte. "Oh mein Gott, ich [wurde erst kürzlich 52] und ich wette, ich könnte jetzt schon eines wieder auf den Weg bringen", erzählt sie schmunzelnd und fügt hinzu: "Ich wurde geboren, um mich fortzupflanzen." Dass die 52-Jährige schon länger mit der Familienplanung abgeschlossen hat, dürfte kein Geheimnis sein. Dennoch geht sie auch jetzt noch in ihrer Rolle als Mutter auf.

Dass ihr das aber nicht immer ganz so gut gelingt, verriet sie erst kürzlich im Interview mit People. Denn ihr falle es vor allem sehr schwer, ihre Kinder eigene Entscheidungen treffen zu lassen und nicht dazwischenzufunken. "Ich bin so erstaunt darüber. Es fällt mir wirklich schwer, nicht zu sagen: 'So sehe ich dich' und 'Ich denke, du solltest das tun'", erklärte sie ganz offen. Sie genieße es aber sehr, dass ihre drei Kids gerade in ihrer Findungsphase sind: "Ich beobachte sie gerade in dieser neuen Lebensphase, in der sie herausfinden, wer sie sein wollen und was sie studieren wollen.

Getty Images Violet Garner und Jennifer Garner auf einem Event

Getty Images Jennifer Garner, Hollywoodstar

