Reich dank OnlyFans? Lisa Marie Straube verdient im Netz gut

Die Influencerin Lisa Marie Straube (23) stellt sich auf Instagram den Fragen ihrer Fans und beantwortet diese in ihrer Story. Die Beauty verdient ihr Geld nicht nur mit Social Media, sondern auch auf der Plattform OnlyFans – ein Follower fragt, ob ihre Eltern sich dafür schämen würden, da sie "nichts Vernünftiges" gelernt hätte. Lisa kontert gekonnt: "Wo habe ich denn nichts Vernünftiges gelernt? Ich habe eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung und danach auch 'normal gearbeitet' für nicht mal ein Zehntel von dem, was ich jetzt verdiene. Also mach dir um mich keine Sorgen, ich habe genug andere Möglichkeiten, wenn ich das hier nicht mehr machen möchte."

Damit nicht genug: Die gebürtige Dortmunderin stellt klar, dass sie finanziell bestens abgesichert ist. "Außerdem weißt du ja nicht, was noch im Hintergrund für Einnahmen reinkommen. Social Media ist nun mal nicht alles und es gibt auch Leute, die ein Leben außerhalb ihrer Instagram-Stories führen", schreibt sie. Lisa lebt aktuell in Dubai und ist mit der Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit Furkan Akkaya zusammen – damit scheint es ihr aktuell sehr gutzugehen.

Lisa wurde einst ein Flirt mit BVB-Star Mats Hummels (35) nachgesagt. Seit April 2023 ist sie aber offiziell mit Furkan, auch bekannt als Akka, glücklich. Kommt irgendwann vielleicht ein Reality-Format als weitere Einnahmequelle infrage – und das möglicherweise zusammen? "Ihr wisst, wir können uns nicht genau dazu äußern, aber es ist auf jeden Fall etwas in Planung. Sobald es alles bekannt gegeben wird, können wir mehr Infos geben", deutet sie in ihrer Story an.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Influencerin

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube und Furkan Akkaya

