So schön strahlen die Stars auf der "Bridgerton"-Premiere

Bereits seit geraumer Zeit warten Fans auf die dritte Staffel der beliebten Netflix-Serie Bridgerton. Am Donnerstag ist es endlich so weit – dann können die Zuschauer die neuen Folgen streamen. Am Montag fand bereits die offizielle Premiere statt – für die sich die Seriendarsteller rund um Nicola Coughlan (37), Luke Newton oder Jonathan Bailey (36) ordentlich in Schale schmissen. Im Promiflash-Video findet ihr einen Einblick in die schönsten Looks des Abends.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de