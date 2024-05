Diese Stars feiern mit Taylor Swift beim Konzert in Paris

Aktuell setzt Taylor Swift (34) ihre "The Eras"-Welttournee in Europa fort. Während ihres vierten Konzerts in der französischen Hauptstadt bekam die Sängerin Besuch von ihrem Liebsten Travis Kelce (34) – doch nicht nur der NFL-Star war bei dem Auftritt in der La Défense Arena anwesend. Die "But Daddy I Love Him"-Interpretin bekam weitere Unterstützung von Familie und Freunden. Wer alles bei Taylors letztem Konzert in Paris dabei war, erfahrt ihr im Promiflash-Video!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de