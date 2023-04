Dylan Sprouse und Barbara Palvin stimmen sich modisch ab

Dieses Powerpaar beweist mal wieder seinen Sinn für Mode! Dylan Sprouse (30) und Barbara Palvin (29) sind seit 2018 unzertrennlich. Das Model teilt auf Social Media regelmäßig verschmuste Bilder von sich und ihrem Liebsten. Auf dem Red Carpet zeigen sie sich immer wieder turtelnd zusammen. Auch in Sachen Mode sind sie perfekt aufeinander abgestimmt: Auf gleich zwei Events bewies das Dreamteam nun wieder ein ausgezeichnetes Stilbewusstsein.

Auf einem Event von "Tiffany & Co." trug Dylan einen schlichten schwarzen Anzug mit seitlichen weißen Streifen. Seine Liebste zeigte sich als passender Farbtupfer in einem hellgrünen Satinkleid. Bei der VIP-Eröffnungsfeier des limitierten Cognacs "Hennessy X.O x Kim Jones" stimmte sich das Paar farblich perfekt ab. Der Schauspieler kleidete sich in einem schwarz-rot-weiß gestreiften Anzug, während seine Partnerin in einem transparenten Kleid mit schwarzem und pinkem Muster erschien.

Erst im letzten Monat plauderte ein Insider süße Neuigkeiten über das Paar aus. Die zwei Turteltauben sollen verlobt sein. Barbara und Dylan gehen seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben und wirken bei jedem Red Carpet Auftritt so verliebt wie am ersten Tag.

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin, Hennessy X.O x Kim Jones VIP-Party in New York City, April 2023

Getty Images Barbara Palvin, Model

Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse im April 2023

