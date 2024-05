Deswegen verlässt Giovanni Pernice "Strictly Come Dancing"!

Giovanni Pernice ist bereits seit vielen Jahren ein Teil der britischen Version von Let's Dance. 2015 nahm der Profitänzer erstmals an Strictly Come Dancing teil, seither trat er jedes Jahr an der Seite eines Promis an – doch wie unter anderem Mirror berichtet, wird sein Auftritt im Jahr 2023 der letzte gewesen sein! Giovanni soll das Tanz-Format verlassen haben, obwohl er für weitere Staffeln vorgesehen war. Offenbar hatte die BBC großes Interesse an ihm. In einem veröffentlichten Memo, in dem die diesjährigen Profitänzer aufgelistet sind, soll er jedoch nicht genannt sein.

Ein Insider meint, die Gründe für Giovannis "Strictly Come Dancing"-Ausstieg zu wissen: "Gio hat das Gefühl, dass die Kontrolle über ihn zu viel geworden ist, und jetzt ist es an der Zeit, einen Neuanfang zu machen." Der 33-Jährige habe den Eindruck, in der Show alles Erdenkliche erreicht zu haben, nachdem er mehrmals im Finale war und 2021 die Trophäe gewonnen hatte. Nun wolle er sich auf andere TV-Projekte konzentrieren. Zuletzt stand der Italiener wegen seiner Trainingsmethoden in der Kritik. Diesbezüglich betont der Informant: "Er beharrt darauf, dass er nichts falsch gemacht hat, außer ein harter Lehrmeister zu sein, aber er weiß, dass sein Trainingsstil nicht jedermanns Sache ist - besonders in der heutigen Zeit."

Im vergangenen Jahr tanzte Giovanni gemeinsam mit der Schauspielerin Amanda Abbington (50) übers Parkett. In der fünften Show schied sie jedoch aus "persönlichen Gründen" freiwillig aus. Es kursierten viele Gerüchte, dass es dazu wegen eines möglichen Streits zwischen der Sherlock-Bekanntheit und ihrem ehemaligen Tanzpartner Giovanni gekommen sein könnte. Im Nachhinein erzählte sie gegenüber The Sun: "Nach 'Strictly' wurde bei mir aus verschiedenen Gründen eine leichte posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert."

Getty Images Giovanni Pernice im August 2016

Getty Images Amanda Abbington, Schauspielerin

