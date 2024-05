Prügelvideo: Beendete P. Diddy Prozess aus Angst schneller?

P. Diddy (54) wollte die Veröffentlichung des Videos offenbar verhindern! Seit wenigen Tagen ist ein Clip in Umlauf, der den Musiker bei einer mutmaßlichen gewaltsamen Attacke auf seine Ex Cassie (37) zeigt. Die Aufnahmen werfen ein neues Licht auf den vergangenen Prozess gegen den Rapper– denn Cassie hatte ihren Verflossenen 2023 wegen Gewalt und sexuellen Missbrauchs angeklagt. Der Prozess endete recht schnell mit einem Vergleich. Das soll vor allem an Diddys Angst gelegen haben. "Ich glaube, er war besorgt darüber, dass das Video an die Öffentlichkeit gelangen könnte", erklärt die ehemalige FBI-Angestellte Tracy Walder gegenüber People.

Diese Vermutung wird auch durch die offiziellen Gerichtsdokumente der Klage untermauert. Denn darin wirft Cassie ihrem Ex vor, die Videoaufnahmen für 50.000 Euro gekauft zu haben, um deren Veröffentlichung zu verhindern. Das Unternehmen selbst konnte den Verkauf nicht bestätigen – aber auch nicht dementieren. "Wir haben keinen Zugang zu früheren Vorfällen oder Filmmaterial", heißt es in einem Statement der neuen Eigentümer gegenüber CNN.

Das Gewaltvideo ist aktuell die Spitze des Schlagzeilen-Eisbergs über den Rapstar. Bereits seit Wochen stehen Vorwürfe der sexuellen Gewalt im Raum – es wird außerdem wegen Menschenhandels ermittelt. Der 54-Jährige zeigte sich davon bisher recht unbeeindruckt und erklärte zuletzt via Instagram noch: "Die Zeit bringt die Wahrheit ans Licht!"

Getty Images Cassie Ventura, 2018

Getty Images P. Diddy, Musiker

