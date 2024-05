Das denkt Yasin Mohamed über seine vergangenen Beziehungen!

Yasin Mohamed (32) wurde 2021 bei Temptation Island mit seiner damaligen Freundin Alicia Costa Pinheiro bekannt. Nachdem auf der Insel der Versuchung ihre Liebe in die Brüche gegangen war, lernte er schnell neue Damen kennen. Während der Dreharbeiten zu seiner neuen Show "La Familia House of Reality" spricht der Realitystar nun offen mit Promiflash über seine Verflossenen – und findet dabei nur liebevolle Worte für Alicia: "Alicia wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Wir kennen uns seit 13 Jahren, haben Sachen zusammen erlebt, die kann sich kein Mensch vorstellen. Wir werden uns immer mit Respekt begegnen. Nichts wird da je wieder herankommen."

Nach der Beziehung mit der Femme5-Sängerin hat sich Yasin in der Reality-TV-Welt erfolgreich einen Namen gemacht – und da lernt man natürlich reichlich Frauen kennen. 2022 kam er schließlich mit Realitysternchen Paulina Ljubas (27) zusammen: Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und Yasin veröffentlichten ihre Liebe, nachdem sie sich auf einem Event kennengelernt hatten. Schön ging ihre Beziehung jedoch nicht aus: Nach nur wenigen Monaten verkündeten sie ihre Trennung auf Social Media. Bei den Dreharbeiten zu Ex on the Beach im vergangenen Jahr kamen die beiden sich für einen Moment wieder näher, doch nun ist die Beauty mit ihrem Reality-TV-Kollegen Tommy Pedroni zusammen. Das findet Yasin gut, wie er außerdem gegenüber Promiflash betont: "Für Paulina bin ich sehr froh, dass sie mit Tommy happy ist!"

In den vergangenen Monaten lernten sich die Make Love, Fake Love-Bekanntheit Yeliz Koc (30) und Yasin kennen. Dabei wollte sich die Mama einer kleinen Tochter aber sicher sein, bevor sie eine neue Beziehung eingeht. Kurze Zeit später entfolgte sie dem Basketballer. Beide äußerten sich bislang nicht öffentlich dazu. Im Promiflash-Interview kommentiert Yasin nur: "Yeliz habe ich vor Kurzem auf der Fitnessmesse FIBO in Köln getroffen." Wie es um die beiden aktuell steht, lässt er allerdings offen.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed bei der "Miss Germany"-Wahl 2022

Instagram / yasin__11_ Yeliz Koc und Yasin Mohamed im November 2023

