Trotz Krebs: Prinzessin Kate arbeitet an Herzensprojekt!

Eigentlich hat sich Prinzessin Kate (42) seit ihrer Krebsdiagnose aus allen königlichen Angelegenheiten zurückgezogen. Doch nun scheint die Royal die Arbeit wiederaufgenommen zu haben. Auf dem Instagram-Account von der Prinzessin und ihrem Mann zeigt ein Video die aktuellen Entwicklungen eines wichtigen Projekts der dreifachen Mutter. Die Kampagne thematisiert die psychische Gesundheit britischer Bauern. Der Clip ist Teil einer einwöchigen Aktion, mit der Prinz William (41) und seine Ehefrau auf die Wichtigkeit dieses Themas aufmerksam machen wollen.

Laut OK! ist dies das erste Projekt, an dem die Britin seit ihrer schockierenden Diagnose gearbeitet hat. Allerdings hatte Kate sich auch schon zuvor häufig für das Thema psychische Gesundheit eingesetzt. Wie Daily Mail berichtete, hatte sie beispielsweise eine Wohltätigkeitsorganisation in London besucht. Vor Ort sprach sie mit Kindern über ein sogenanntes "Angst-Toolkit", das in Schulen eingesetzt werden sollte, um stressige Situationen zu bewältigen.

Kates Engagement für die Woche der mentalen Gesundheit bedeutet jedoch nicht, dass die 42-Jährige wieder vollständig in ihrem Job zurückkehrt. Stattdessen sollen möglicherweise zwei andere Royal-Ladys mehr Verantwortung übernehmen. Das vermutete zumindest ein Insider gegenüber Daily Mail. "Ich denke, dass Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (34) Unterstützung leisten, wo sie können. Sie haben immer deutlich gemacht, dass sie nicht im Dienst der Krone stehen, aber sie sind immer da, um bei der Erfüllung der erforderlichen Aufgaben zu helfen", erklärte die Quelle.

Prinz William und Prinzessin Kate

Prinzessin Eugenie mit Prinzessin Beatrice bei einem Event in Hannover im Januar 2013

