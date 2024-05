"Unaufrichtig": Cassies Anwälte kritisieren P. Diddys Video

Seit wenigen Tagen ist ein schockierendes Video im Umlauf, das P. Diddy (54) dabei zeigt, wie er mutmaßlich auf seine Ex-Freundin Cassie (37) einschlägt. Statt wie in der Vergangenheit alle Vorwürfe zu leugnen, steht der US-amerikanische Rapper nun offenbar zu seinem Verhalten. Denn auf Instagram veröffentlichte der Musikmogul vor wenigen Stunden ein Entschuldigungsvideo. Wie Page Six jetzt berichtet, kommt diese Entschuldigung für Cassies Anwaltsteam jedoch zu spät: "Dass er sich erst zu einer 'Entschuldigung' gezwungen sah, nachdem seine wiederholten Leugnungen als falsch erwiesen wurden, zeigt seine erbärmliche Verzweiflung, und niemand wird sich von seinen unaufrichtigen Worten beirren lassen."

Mit dieser These scheinen die juristischen Berater der R&B-Sängerin recht zu behalten. Denn P. Diddys Statement stößt im Netz auf extrem viel Gegenwind. "Es tut dir nur 'leid', weil es ans Licht gekommen ist. Du hast das Leben vieler Frauen ruiniert, die traurigerweise für immer wegen deines schrecklichen Verhaltens gezeichnet sind", schreibt nicht nur ein wütender User. Besonders scheint die Nutzer zu stören, dass der Rapper den Namen von Cassie in seiner Stellungnahme nicht erwähnt. So fordern zahlreiche Fans unter dem Beitrag: "Sag ihren Namen! Sag die Namen all deiner Opfer!"

Sein Entschuldigungsvideo begann der Rapper mit den Worten: "Es ist so schwierig, über die dunkelsten Zeiten in deinem Leben nachzudenken, aber manchmal muss man das tun." Zum Zeitpunkt der Prügelattacke sei er am Tiefpunkt seines Lebens gewesen. Er habe sich danach jedoch Hilfe gesucht und sei zur Therapie und in die Entzugsklinik gegangen. "Ich bin nun ein besserer Mensch", machte der Musiker deutlich. Doch trotzdem wolle er seine Taten nicht entschuldigen: "Mein Verhalten in diesem Video ist unentschuldbar!"

Anzeige Anzeige

Instagram / diddy P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass P. Diddys Entschuldigung für Cassies Anwälte zu spät kommt? Ja. Er hat es ja, bevor es einen Beweis gab, immer geleugnet. Na ja. Immerhin steht er jetzt zu seinem Verhalten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de