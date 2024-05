Wie kam es zu Mike Heiter und Leyla Lahouars Autounfall?

Wie konnte das passieren? Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) hatten am Wochenende einen Autounfall und mussten ins Krankenhaus. Nun melden sich die ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten mit ein paar Hintergrundinfos. "Wir standen an der roten Ampel. Er hat noch gesehen, wie das Auto angerast gekommen ist. Ich nicht, weil ich Online-Shopping gemacht habe", verrät Leyla in einem Instagram-Video. Eine Fahrerin sei dann bei Rot über die Ampel und direkt in sie hineingefahren. "Jetzt haben wir gehört, dass sie 80 bis 100 km/h hatte und dann ist sie mit dieser Wucht in uns rein", fügt Mike hinzu. Er hätte keine Chance gehabt, zu reagieren.

Auch Leyla betont: "Das ging alles einfach viel zu schnell. Es hat auf einmal 'bumm' gemacht. Auf einmal kamen da die ganzen Airbags raus. Ich sehe ihn im Augenwinkel. Bei mir hängt alles, man hat Schmerzen. Dann kam da noch dieses Pulver raus von dem Airbag." Der einstige Love Island-Kandidat erklärt, dass es Glück im Unglück gewesen sei: "Wir hatten einen Schutzengel und haben jetzt nichts weiter Schlimmes davongetragen als Prellungen und Schürfwunden." Seine Freundin habe zudem einen riesengroßen Schock erlitten.

Das Paar war am Samstag auf dem Weg zum Geburtstag von Mikes Mutter. Danach machten sich die beiden auf den Weg nach Paderborn, da der Gelegenheitsmusiker dort einen Auftritt hatte. Auf der Fahrt dorthin hatte sich der Unfall ereignet. Leyla meldete sich am nächsten Tag aus dem Krankenhaus, ohne zu wissen, wie es um ihren Partner steht. Kurze Zeit später gab aber auch er seinen Fans Entwarnung.

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter sind im Krankenhaus, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de