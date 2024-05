Wollen Selena Gomez und ihr Benny bald eine Familie gründen?

Selena Gomez (31) und Benny Blanco (36) sind seit etwa einem Jahr ein Paar und sehr verliebt. In der "The Howard Stern Show" spricht der Musikproduzent nun in den höchsten Tönen von seiner Liebsten. Darüber hinaus plaudert er offen über seinen Kinderwunsch mit der "Wolves"-Sängerin. "Das ist jeden Tag ein Gesprächsthema für mich", erklärt er und betont: "Ich liebe es, mit Kindern zusammen zu sein." Und auch die Hochzeitsglocken könnten für Selena und ihren Benny schon bald läuten...



