Pink-blaue Party: Schwangere Christina Hänni wird überrascht

Die schwangere Christina Hänni (34) ist total happy – ihre Freunde haben sich etwas Besonderes für sie einfallen lassen! Schon bald können die Profitänzerin und ihr Mann Luca Hänni (29) ihr kleines Mädchen in den Armen halten. Doch bevor es so weit ist, durfte die Beauty eine Babyparty feiern. Auf Instagram gewährt sie ihrer Community nun Einblicke! Ein Video zeigt pinke Luftballons, Süßigkeiten auf einer Etagere und ganz viel Babydeko. Auf einem Bild ist die Torte zu sehen: Eine wunderschöne blau-weiße Kreation! "Danke von Herzen, dass es euch gibt und ihr euch für mich so eine Mühe gemacht habt! Ich hab den Tag von Herzen so genossen!", schreibt die Let's Dance-Bekanntheit in die Bildunterschrift.

Christina und ihr Liebster dürfen sich über eine Tochter freuen – sie verzichten jedoch, deswegen alles nur in Rosa zu halten. Das Babyzimmer, welches schon für das kleine Wunder bereitsteht, wird auch blaue Elemente haben, genauso wie die Babyparty. In ihrem Podcast "Don't worry Be HÄNNI" betonen die werdenden Eltern, dass sie schon fast alles für ihr Kind fertig hätten. "Du hast nicht nur das Kinderzimmer fertiggemacht, sondern du warst wirklich im Nestbautrieb. [...] Du hast das ganze Haus fertiggemacht, den ganzen Garten, die Terrassen, du hast alles geputzt mit deinen Gummistiefeln, da war ich schon stolz", schwärmte Christina von Luca.

Auch um eine Patentante haben sich die beiden schon gekümmert: "Die Patentante unserer Tochter ist tatsächlich die Frau von deinem besten Freund und ich darf sie mittlerweile zu meinen besten Freunden hier in der Schweiz zählen." Das Paar lebt seit 2022 gemeinsam in der Schweiz. Christina gab ihr Leben in Köln auf und zog in die Heimat des Sängers. Ganz offensichtlich bereut sie diesen Schritt nicht.

Instagram / christina.haenni Christina Hännis Babyparty

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei der Premiere von "No Time To Die"

