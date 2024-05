Ben Affleck mit Ehering: Vertuscht er so die Krisengerüchte?

Die Spekulationen um eine Trennung kommen mal wieder ins Wanken! Erst kürzlich präsentierte sich Jennifer Lopez (54) mit ihrem Ehering auf dem roten Teppich, jetzt folgt ihr Mann Ben Affleck (51). Der Schauspieler wurde nach einem Dinner mit Freunden in Santa Monica von den Paparazzi erwischt – und sein silberner Ring war dabei deutlich an seiner linken Hand zu erkennen. Ist es Zufall, dass das Paar das Zeichen ihrer Ehe so zur Schau stellt, nachdem böse Zungen erklärten, die beiden stehen kurz vor der Scheidung?

Eine Quelle ging sogar so weit zu behaupten, Ben bereue die Hochzeit mit der "Hustlers"-Darstellerin. "Er hat das Gefühl, dass die vergangenen zwei Jahre nur ein Fiebertraum waren und er jetzt zur Vernunft gekommen ist und versteht, dass es einfach keinen Weg gibt, dass das funktioniert", hieß es gegenüber Page Six. Wenn er die Möglichkeit hätte, sich "wegen vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit scheiden zu lassen", würde er es tun. Aber welche Gründe sorgen für das Beziehungsdrama der beiden?

Laut einem weiteren Insider liegt es vor allem an Jennifer – es sei schwierig, es ihr recht zu machen. "Ben hat das Gefühl, dass es Jen schwerfällt, zufrieden zu sein und das ist eines der Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben", offenbarte dieser im Interview mit Entertainment Tonight. Demnach sei der "Gone Girl"-Star einer der wenigen Menschen, die sich wohl genug fühlen, um ehrlich und echt zu Jen zu sein. "Das ist einer der Gründe, warum Jen ihn liebt, aber auch, warum sie so wütend auf ihn ist", führte die Quelle weiter aus.

Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2023

Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

