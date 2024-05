Gericht stoppt Versteigerung von Elvis Presleys Graceland!

Eigentlich sollte Elvis Presleys (✝42) berühmtes Graceland am Donnerstag von einer Firma namens Naussany Investments and Private Lending zur Auktion angeboten werden. Seine Enkeltochter Riley Keough (34) versucht derweil vor Gericht, den rechtlich genehmigten Kauf aufzuhalten – offenbar mit Erfolg! Wie Page Six nun berichtet, soll ein Richter in Tennessee am Mittwoch die Zwangsversteigerung von dem ehemaligen Wohnsitz des Musikers tatsächlich gestoppt haben.

Laut WREG-TV News behauptete die genannte Firma, dass Rileys Mutter, Lisa Marie Presley (✝54), damals eine Treuhandurkunde unterzeichnet habe, in der es angeblich um ein Darlehen von umgerechnet 3,5 Millionen Euro ging. Graceland sei dabei als Absicherung angegeben worden. Da sie ihre Schulden bis zu ihrem Tod nicht beglichen habe, plante das Unternehmen, das berühmte Grundstück zu versteigern. "Diese Dokumente sind gefälscht", hieß es daraufhin in Rileys eingereichter Klage. Laut ihr handle es sich um Betrug, da die Unterschrift auf der Urkunde nicht echt sei.

Graceland liegt im Süden von Memphis in Tennessee. Im Frühjahr 1957 bezog Elvis das Anwesen als festen Wohnsitz. Am 16. August 1977 wurde die Rocklegende dort tot in seinem Badezimmer aufgefunden. Fünf Jahre nach seinem plötzlichen Tod wurde das Haus von seiner damaligen Frau Priscilla (78) der Öffentlichkeit als Museum zugänglich gemacht. Seit November 1991 ist Graceland im National Register of Historic Places eingetragen und steht somit unter Denkmalschutz.

