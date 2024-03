Vertrauensprobleme? Justin Timberlakes Tour belastet Jessica

Jessica Biel (41) und Justin Timberlake (43) bereiten sich derzeit auf die kommende "Forget Tomorrow World Tour" des Musikers vor. Obwohl Jessica an ihre Ehe glaubt, werden die bevorstehenden Monate keine leichte Zeit für das Paar. Eine Quelle verriet gegenüber Us Weekly, dass die Schauspielerin "verständlicherweise nervös" ist, wie die Tour ihre Beziehung beeinflussen könnte. Besonders frühere Skandale des "Cry Me A River"-Interpreten sorgen anscheinend für Zweifel: Im Jahr 2019 wurde er mit seinem "Palmer"-Co-Star Alisha Wainwright (34) in New Orleans fotografiert – die beiden wirkten ziemlich vertraut. Nun wird berichtet, dass Jessica Bedenken hat und ein weiterer Vorfall das Ende ihrer Beziehung bedeuten könnte.

Doch was war geschehen? Paparazzi erwischten die Kollegen bei einem Feierabend-Drink. Dabei kamen sie sich verdächtig nahe. Die Fotos zeigten einige Momente der Intimität – Bilder, die schnell die Runde machten und für viele Spekulationen sorgten. Vor allem der intensive Blickkontakt brachte die Gerüchteküche zum Brodeln. Dabei legte Alisha hin und wieder ihre Hand auf Justins Bein und streichelte es. "Sie waren nur am Grinsen und Lachen. Er hat mit ihrer Hand gespielt", meinte ein Insider zudem gegenüber The Sun.

Der Vorfall mit Alisha im Jahr 2019 hatte Jessica zutiefst getroffen und ihr Vertrauen zu Justin erschüttert. Auch wenn er sich öffentlich bei ihr entschuldigte und sein Fehlverhalten zugab. Trotz allem haben die beiden wichtige Schritte unternommen, um ihre Beziehung nach dem Drama zu stärken. Dazu gehörten Paartherapie und eine intensive Zweisamkeit in ihrem Haus in Montana während der Pandemie im Jahr 2020. Diese Erfahrungen haben ihre Bindung laut Quellen gestärkt und ihre Liebe füreinander unter Beweis gestellt. Jedoch ist der Ausrutscher im Jahr 2019 nicht das einzige Problem in Justins Vergangenheit: Kürzlich kamen Behauptungen auf, er hätte eine intime Begegnung mit dem ehemaligen Playboy-Modell Zoe Gregory gehabt, während er mit Cameron Diaz (51) zusammen war. Etwa ein weiterer Grund, dem 43-Jährigen nicht zu vertrauen?

Jessica soll sich jedoch auf die Zukunft konzentrieren und lässt Gerüchte und Vergangenheit nicht an sich heran. Justin ergreift währenddessen wohl auch Maßnahmen, um das Vertrauen zu stärken – unter anderem, indem er seinen Alkoholkonsum einschränkt und sich täglich bei Jessica meldet. Die "Bleeding Heart"-Darstellerin plant zudem, ihren Mann auf mehreren Shows seiner Tour zu besuchen. Sie bleibt offenbar hoffnungsvoll, aber ebenso vorsichtig. Es bleibt abzuwarten, wie sich ihre Beziehung angesichts der bevorstehenden Tour entwickeln wird. Doch es scheint klar, dass beide bereit sind, an ihrer gemeinsamen Zukunft zu arbeiten.

Anzeige

Getty Images Alisha Wainwright, Schauspielerin

Anzeige

MEGA Jessica Biel und Justin Timberlake, Juni 2022 in Paris

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Anzeige

Was denkt ihr über Jessica Biel und Justins Beziehung? Sie sind ein starkes Paar! Ich mache mir Sorgen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de