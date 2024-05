Rosie Huntington-Whiteley teilt heißes Nacktfoto aus Cannes!

Oh, là, là! Gerade finden in Cannes die Filmfestspiele statt. Dafür ist auch Rosie Huntington-Whiteley (37) nach Frankreich gereist und strahlte bereits auf dem roten Teppich. Auf ihrem Instagram-Profil fährt die "Mad Max: Fury Road" aber ganz andere Geschütze auf! Rosie teilt ein aufreizendes Bild von sich, auf dem sie sich im Bett rekelt und freien Blick auf ihren nackten Po gewährt. Dabei setzt sie vor allem ihren Goldschmuck in Szene und zeigt im Hintergrund ihre Aussicht auf das Meer.

Rosies Post löst bei den Fans gemischte Gefühle aus. "Wunderschön", kommentiert etwa eine Followerin. Auch Heidi Klum (50) zeigt sich von dem Beitrag begeistert! Andere sind über das Nacktbild aber alles andere als erfreut. "Warum das Nacktfoto? Du brauchst so was nicht" oder "Ich liebe deine Eleganz, aber ich möchte nicht, dass meine Töchter denken, das ist normal", schreiben zwei weitere User in der Kommentarspalte.

Dass Rosie auch ganz anders kann, bewies sie vor einigen Tagen auf dem roten Teppich. Am Wochenende erstrahlte das einstige Victoria's Secret-Model bei einer Filmpremiere in Cannes in einem schulterfreien, schwarzen Jumpsuit, der mit langen silbernen Ketten verziert war. Ihre Haare gelte sie streng zurück und strahlte mit ihrem Make-up und ihrem Schmuck pure Eleganz aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley in Cannes, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley bei den Filmfestspielen in Cannes 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Rosie Huntington-Whiteleys mutiges Foto aus Cannes? Ich finde das viel zu freizügig. Nicht schlimm, sie kann zeigen, was sie hat! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de