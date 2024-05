Rosie Huntington-Whiteley glänzt im funkelnden Wow-Look!

Rosie Huntington-Whiteley (37) legte bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes einen äußerst glanzvollen Auftritt hin. Der ehemalige Victoria's Secret-Engel verzückte auf dem roten Teppich an der französischen Riviera in einem schulterfreien, schwarzen Jumpsuit, der mit bodenlangen, funkelnden Silberquasten verziert ist. Dazu kombiniert sie glitzernde Ohrringe, einen Sleek Bun, Smokey Eyes und dezenten bordeauxfarbenen Lippenstift – der Fokus liegt voll und ganz auf der eleganten Abendrobe der Beauty!

Bei ihrer Ankunft in Cannes trug Rosie noch ein anderes Kleid: Auf ihrem Instagram-Account teilt sie mehrere Aufnahmen, wie sie in einem rückenfreien weißen Kleid mit goldenen Ketten und einem tiefen Ausschnitt am Hotelfenster posiert. Im Hintergrund sind strahlend blauer Himmel und das Mittelmeer zu erkennen. "Bonjour Cannes!", schreibt die Partnerin von Jason Statham (56) zu ihren Bildern. Ihre Fans sind von dem Anblick begeistert: "Schönste Frau" und "Bonjour, du siehst toll aus", schreiben zwei User unter Rosies neuesten Beitrag.

Zwei Tage zuvor war das Supermodel noch in Großbritannien unterwegs. Dort besuchte es anscheinend eine der berühmten Teepartys des britischen Königshauses. Auf Social Media ließ Rosie ihre Follower an der Veranstaltung teilhaben. Zu zahlreichen Bildern von ihrem Look, dem Palastgarten und ihren Kids schrieb sie: "Outfit für einen König. Es war mir eine große Ehre, gestern an der Creative Industries Gartenparty im Buckingham Palace teilzunehmen und König Charles (75) und Königin Camilla (76) zu treffen."

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley, Supermodel

