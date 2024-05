Tränenchaos bei "Prominent getrennt"-Michelle und Mike Cees!

Bittere Tränen bei der Zeit zu zweit! In der achten Folge von Prominent getrennt müssen sich Michelle Monballijn und Mike Cees unter vier Augen aussprechen. Als der DJ von seiner Noch-Ehefrau wissen will, ob sie eine Scheidung in Betracht zieht, rührt ihn Michelles Antwort zu Tränen. "Weißt du, wir waren halt eine Familie. Das ist der größte Schatz, den man haben kann. Und deshalb habe ich mich da auch so verausgabt, mich selber verloren. Ich weiß nicht, was ich da noch hätte machen können. Ich habe mein Bestes für uns gegeben und ich habe immer an uns geglaubt. Immer", erklärt die Schauspielerin. Dem sichtlich mitgenommenen Mike kullert bei Michelles Worten eine Träne über die Backe und auch der zweifachen Mama laufen Tränen übers Gesicht.

Zurück in der Villa braucht der Eventmanager erst mal Zeit für sich und zieht sich in ein Zimmer zurück – Schluchzgeräusche sind dabei deutlich zu hören. "Ich habe Mike noch nie weinen gesehen, ich wusste gar nicht, dass dieser Mensch weinen kann", zeigt sich Kumpel Nico Legat (26) überrascht von dem Ausbruch des Reality-TV-Stars.

Bereits vor wenigen Wochen wurde im Promiflash-Interview klar, dass Mike seine Ehe mit Michelle noch nicht gänzlich abgeschrieben hatte: "Ich glaube tatsächlich, dass eine Ehe schon anders bindet als eine normale Partnerschaft. […] Auch wenn ich es in letzter Zeit sehr habe krachen lassen, habe ich die Hoffnung bis zum Schluss nicht aufgegeben, dass wir es schaffen." Michelle und Mike waren vor rund drei Jahren vor den Traualtar geschritten – jedoch trennten sie sich im vergangenen Herbst.

RTL Deutschland Mike Cees und Michelle Monballijn

privat Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn

