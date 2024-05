Eloise wird zwei: Chris Pratt und Katherine sind so stolz!

Chris Pratt (44) und Katherine Schwarzenegger (34) könnten kaum stolzer auf ihr kleines Mädchen sein. Die jüngere Tochter des Hollywood-Paares, Eloise, wird nämlich schon zwei Jahre alt. Das wird natürlich groß gefeiert. Auf Instagram lassen die beiden ihre Fans an der Geburtstagssause teilhaben. Zur Feier des Tages gab es für die Kleine einen ganzen Bund verschieden großer und bunter Luftballons, von denen einer die Form einer Zwei hat. "Unser Babygirl ist zwei! Das glücklichste, albernste, willensstärkste Mädchen! Ich liebe dich bis zum Mond und zurück und noch mehr!", schreibt Katherine glücklich unter ihren Post. Papa Chris repostet das niedliche Bild und meint: "Happy Birthday Babygirl! Mommy und Daddy lieben dich mehr als alles andere!"

So private Einblicke gibt es aus dem Hause Pratt-Schwarzenegger eher selten. Hin und wieder erfreuen die beiden ihre Fans aber doch mit einem Schnappschuss. Der Marvel-Star teilte zuletzt im Dezember 2023 ein Bild seiner Gattin zusammen mit Eloise und ihrer älteren Schwester Lyla. Katherine zeigte sich darauf bis über beide Ohren strahlend mit den beiden Mädchen auf dem Arm. "An meine wunderbare Frau, Partnerin, Freundin, Klettergerüst, Kalenderliebhaberin, Vertraute und Schönheitskönigin. Du erhellst unsere Welt. Ohne dich wären wir verloren. Wir lieben dich so sehr", machte Chris seiner Liebsten dazu eine süße Liebeserklärung.

Mit der Tochter von Action-Held Arnold Schwarzenegger (76) ist Chris seit 2019 verheiratet. Die Töchter kamen in den Jahren 2020 und 2022 zur Welt. Das ist allerdings nicht die erste Ehe des Hollywoodstars. Von 2009 bis 2017 war er mit seiner Kollegin Anna Faris (47) verheiratet gewesen. Auch aus dieser Beziehung war ein Kind hervorgegangen – im August 2012 war der gemeinsame Sohn Jack (11) zur Welt gekommen. Das Ex-Paar soll heute wohl ein gutes Verhältnis pflegen, sich sehr nahestehen und vor allem den Sohnemann gemeinsam erziehen.

Instagram / katherineschwarzenegger Eloise Christina Schwarzenegger Pratt an ihren zweiten Geburtstag

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2023

