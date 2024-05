Ohne Erklärung: Can Kaplans Profi-Boxkampf wurde abgesagt!

Can Kaplan hat schlechte Nachrichten zu verkünden. Nachdem er im vergangenen Jahr bei Fame Fighting in den Ring gestiegen war, hatte er wohl Blut geleckt und den Entschluss gefasst, sich im Profi-Boxsport zu versuchen. "Wie ihr wisst, wäre am 2. Juni eigentlich mein Boxkampf gewesen", seufzt der Influencer nun in seiner Instagram-Story und berichtet: "Ich habe jetzt zwei Wochen vorher die Meldung vom Veranstalter bekommen, ohne Begründung, dass der Kampf wohl jetzt abgesagt wird." Warum die Absage kommt, wisse er selbst nicht. "Das finde ich halt superunprofessionell, respektlos auch, und ich kann es einfach nicht verstehen", meckert der Freund von Walentina Doronina (24).

Er habe die Vermutung, dem Veranstalter sei es nur um Promo gegangen und man habe nie die Absicht verfolgt, einen echten Profikampf abzuhalten. Die Enttäuschung steht dem Unternehmer ins Gesicht geschrieben. "Ich habe mich unfassbar hart vorbereitet, ich habe mein ganzes Leben auf diesen Kampf gepolt", berichtet Can. Zudem sei nicht nur er von der plötzlichen Absage betroffen, sondern auch sein Trainer und seine Sponsoren, die ebenfalls Zeit und Ressourcen in die Vorbereitung gesteckt haben. Dennoch wolle er sich nicht demotivieren lassen und hoffe weiterhin, bald auf professionellem Level boxen zu können.

Bei Fame Fighting im vergangenen November bot Can seinem Reality-TV-Kollegen Luigi Birofio (25) die Stirn. Die beiden hatten noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen – wenige Monate zuvor war Gigi bei Das Sommerhaus der Stars ihm und seiner Freundin Walentina gegenüber handgreiflich geworden. Dass dieser Fehltritt den Ex-Dschungelcamp-Kandidaten nicht die Karriere gekostet hat, scheint Can noch immer ein Dorn im Auge zu sein. "Euer Ernst? Gigi klatscht mir in einer Show ins Gesicht und ihr gebt diesem Typen noch mal eine Plattform – wow", schoss er jüngst auf Instagram gegen RTL, nachdem Gigi als Kandidat bei "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" verkündet wurde.

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan und Walentina Doronina im November 2023

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Sommerhaus-Teilnehmer 2023

