Für Sarah Ferguson müssen Royals in Krise zusammenhalten!

Die britischen Royals durchleben aktuell eine schwierige Zeit. Auch wenn König Charles (75) sich nach seiner Krebsdiagnose in der Öffentlichkeit bester Dinge und vor allem fit zeigt, kämpft seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) nach wie vor gegen die Krankheit. Ex-Schwägerin Sarah Ferguson (64) bekam vor einigen Monaten zum zweiten Mal ebenfalls Krebs diagnostiziert. Auf der amfAR-Gala erklärt sie nun gegenüber People, dass das eine Zeit sei, um zusammenzurücken. "Ich denke, der Zusammenhalt in der Familie ist der Schlüssel. Ich denke, der Schlüssel zum Leben ist, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen", meint sie und fügt dann etwas nachdenklich hinzu: "Und auch Vergebung ist eine großartige Sache. Man sollte sich selbst und anderen vergeben."

Sarah selbst sei derzeit in einem guten Zustand – sie strahlte den Fotografen in einem rosafarbenen Kleid mit aufwendiger Spitze und weiten Flügelärmeln entgegen. "Heute Abend geht es mir gut. Ich denke, dass wir es geschafft haben, den Krebs auf seinen Platz zu verweisen, anstatt dass der Krebs mich beherrscht. Ich habe den Krebs in die Ecke gedrängt", erklärt sie in dem Gespräch. Man müsse aber weiter vorsichtig sein und sich regelmäßig untersuchen lassen. Auch findet die zweifache Mutter, dass es eine wichtige Rolle spiele, wie offen man mit dem Thema umgehe: "Ich glaube, viele Menschen haben Angst, über diese Dinge zu sprechen."

Bereits zu Beginn des vergangenen Jahres hatte Sarah die erschütternde Diagnose Brustkrebs bekommen. Daraufhin hatte sie sich einer Mastektomie unterzogen. Ganze acht Stunden hatte sie dafür auf dem OP-Tisch liegen müssen – aber mit Erfolg! Der Ex-Frau von Prinz Andrew (64) war es gelungen, die hartnäckige Krankheit zu besiegen. Doch zu Beginn des neuen Jahres folgte dann eine weitere Hiobsbotschaft: Als ein Leberfleck entfernt wurde, entdeckten die Ärzte einen bösartigen Tumor auf der Haut, ein sogenanntes malignes Melanom. In den ersten Wochen soll Sarah in einer Klinik in Österreich behandelt worden sein.

Getty Images Britische Königsfamilie nach Trooping-the-Colour-Parade

Getty Images Sarah Ferguson im Juni 2017

