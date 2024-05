Großes "Let's Dance"-Finale: Welcher Kandidat soll gewinnen?

Das große Let's Dance-Finale steht vor der Tür. Ein letztes Mal werden die Tanzpaare gemeinsam ihr Tanzbein schwingen und über das Parkett fegen. Noch im Rennen: Choreograf Detlef D! Soost (53) mit Profitänzerin Ekaterina Leonova (37), TV-Moderatorin Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (37) sowie Sänger Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33). Der Sohn von Angelo Kelly (42) entpuppte sich im Laufe der Staffel als Favorit. Im Halbfinale ertanzte er sich gleich mehrmals die volle Punktzahl von 30 Punkten. Doch ist der 22-Jährige auch derjenige, der "Let's Dance" gewinnen soll?

Oder sind die Zuschauer eher der Meinung, dass TV-Gesicht Jana dieses Jahr als Siegerin der beliebten Tanzshow gekrönt werden soll? Sie und ihr Tanzpartner sorgten im Halbfinale mit ihrem Improdance für gute Unterhaltung. Für die Mischung aus Tango und Cha-cha-cha erhielt das Duo ganze 24 Punkte. Für den Cha-cha-cha entschieden sich auch Detlef und Profi Ekaterina. Sie kombinierten den lateinamerikanischen Tanz mit einer Rumba, sorgten so für eine tolle Überraschung und ergatterten 29 Punkte von der Jury. Hat Detlef sich so in die Herzen der Fans getanzt?

Die Tänze für das aufregende Finale stehen schon fest, wie RTL bereits auf Instagram verkündete. Als Jurytanz steht Detlef und Ekat ein langsamer Walzer bevor, Jana und Vadim die Rumba und Gabriel und Malika der Samba. Danach darf ein Lieblingstanz performt werden, wobei sich Detlef dem Samba stellt, Jana dem Quickstep und Gabriel dem Tango. Abschließend müssen die Kandidaten noch einen Final-Freestyle unter jeweiligen Mottos wie "Men in Black" aufs Parkett bringen.

Getty Images "Let's Dance"-Duo Vadim Garbuzov und Jana Wosnitza

RTL / Stefan Gregorowius Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Welcher Kandidat soll "Let's Dance" 2024 gewinnen? Ich bin für Gabriel Kelly! Meine Favoritin ist Jana Wosnitza! Detlef D! Soost holt sich den Sieg! Ergebnis anzeigen



