So war "Gestrandet ... in den Flitterwochen" für erstes Paar

Bei "Gestrandet ... in den Flitterwochen" gaben Saskia und Jörn einander das Jawort – obwohl sie sich gar nicht kannten. Wie haben die beiden dieses Abenteuer wahrgenommen? Promiflash hat nachgehakt! Für Saskia war der Gang zum Altar eine Achterbahn der Gefühle. Die gelernte Erzieherin gesteht: "Ich war superaufgeregt und mit meinen Emotionen total überfordert. Es gehen einem 1.000 Gedanken durch den Kopf." Dennoch habe sie die Entscheidung, sich auf die Reise einzulassen, zu keinem Zeitpunkt bereut. Ihr neuer Partner Jörn habe ihr die Aufregung während der Hochzeitszeremonie etwas nehmen können. "Er hat mir durch sein Lächeln und seine Augen Sicherheit vermittelt", erzählt sie.

Nach der Trauung ging es für die beiden ab auf eine einsame Insel. Auch Jörn erinnert sich daran, wie intensiv die ersten Momente auf dem gemeinsamen Eiland waren. "Es war ein komisches Gefühl, mit einer Person, die ich nicht kenne, ganz allein auf einer einsamen Insel zu sein. Wir hatten nur uns, einen kleinen Vorrat an Essen und einen traumhaften Ausblick", berichtet der Versicherungskaufmann im Gespräch mit Promiflash. Denn: In ihrem Domizil erwarteten die frisch Vermählten keine luxuriösen Flitterwochen, sondern eine spartanische Ausstattung für Selbstversorger. "Natürlich kommt man an einem gewissen Punkt durch die einfachen Bedingungen auf der Insel an seine Grenzen", bestätigt auch Saskia.

Doch bei Jörn und Saskia harmonierte es anscheinend. Was dem Hannoveraner an der Hürtherin als Erstes aufgefallen ist? "Ihre positive Ausstrahlung und ihre grünen Augen", schwärmt der 32-Jährige. Und auch Saskia betont, sie habe sich von Anfang an in seiner Nähe wohl und sicher gefühlt. Auch bei ihrem Mitstreiter-Paar Nadin und Niklas passte es auf Anhieb – die beiden hatten sich bereits beim 30-sekündigen Speed-Dating vor Beginn der Show schockverliebt.

Anzeige Anzeige

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidatin Saskia

Anzeige Anzeige

SAT.1/ Tan Nian Xing "Gestrandet ... in den Flitterwochen"-Kandidat Jörn

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Saskia und Jörn haben eine Chance auf eine gemeinsame Zukunft? Ja, bestimmt! Ich bin mal gespannt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de