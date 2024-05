Brachte Kate Hudsons Therapie sie und ihren Danny zusammen?

Kate Hudson (45) geht bereits seit 2017 mit ihrem Partner Danny Fujikawa (37) durchs Leben. Bevor die Turteltauben sich getroffen haben, flirtete die Leinwandschönheit, was das Zeug hielt. Mit der Zeit stellte die Schauspielerin dann aber fest, dass sie "keine Lust mehr hatte, alte Muster zu wiederholen." Daher habe ihr Therapeut ihr geraten, ein Jahr nicht mehr zu flirten, um sich auf sich selbst zu konzentrieren. Nach ihrer Enthaltsamkeit stellte sie eine Veränderung fest: Wie Kate im "Call Her Daddy"-Podcast ausplaudert, hatten "die wilden Männer" nicht mehr dieselbe Anziehungskraft auf sie wie zuvor. Daher glaube sie, dass die Therapie sie und ihren Verlobten zusammengebracht habe. "Wenn ich das nicht getan hätte, wäre ich nie bei Danny gelandet, denn Danny ist einfach so ein guter Mann und ich bin mir nicht sicher, ob ich mich früher zu einem guten Mann hingezogen gefühlt hätte", witzelt sie.

Auch wenn Kate mittlerweile auf Wolke sieben schwebt, nervt sie eine Sache tierisch, wie sie zuvor bei "Watch What Happens Live With Andy Cohen" verriet: "Ich will einfach keine Hochzeit planen. Es ist so ein Mist." Auch mit Andys (55) Vorschlag, die Zeremonie von jemand anderem planen zu lassen, stellte die Schwester von Oliver Hudson (47) nicht zufrieden. Vor allem die hohen Preise regen die "Bride Wars"-Darstellerin auf, wie sie weiter verriet: "Die Planung und alles andere ist so teuer. Das macht mich wahnsinnig. Ich sage dann: 'Stellen sie mir nur eine Blume in eine Vase.' Und sie antworten: 'Das kostet 50.000 Dollar.'"

Obwohl sie genervt von der Hochzeitsplanung ist, will Kate mit der Hochzeit nicht mehr allzu lange warten: "Ich denke bald, ich denke, dass wir bald heiraten werden", erklärte sie Andy weiter. Ihre Verlobung hatte die Beauty 2021 auf Instagram verkündet: Zu einem Bild von sich und ihrem Partner schrieb der Hollywoodstar: "Los gehts!" Auf dem Schnappschuss sticht jedoch vor allem eins ins Auge: der dicke Klunker an ihrem Ringfinger.

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Fujikawa und Kate Hudson bei einer Premiere, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / katehudson Danny Fujikawa und Kate Hudson

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Kates Therapie hat sie wirklich mit Danny zusammengebracht? Ja, wenn sie es sagt, wird es wohl so sein! Na ja, ich finde, das klingt schon ein bisschen komisch... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de