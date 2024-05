Darum gibt Mike Cees seiner Ex Michelle Schuld an Affären!

Während ihrer Zeit zu zweit sollten der Prominent getrennt-Teilnehmer Mike Cees und seine Ex Michelle Monballijn eigentlich offen über ihre Probleme in ihrer Beziehung reden – stattdessen gab der ehemalige Temptation Island-Verführer seiner Verflossenen die Schuld an seiner Affäre! Auch im Interview mit Promiflash steht Mike zu seinen Schuldzuweisungen: "Sie hätte doch einfach nur zugeben müssen, dass sie über die ganzen Ehejahre mit anderen Männern im Flirtmodus in Kontakt war. Das ist aus meiner Sicht zumindest ein emotionales Fremdgehen. Daraufhin erst habe ich angefangen, ihr ebenfalls fremdzugehen."

Zudem betont der 34-Jährige im Interview mit Promiflash, dass Michelle ihn "dauerhaft belogen" hätte. "Das hat mich verletzt. Das ist für mich illoyales Verhalten, vor allem, wenn sie die ganze Zeit von Werten spricht und selbst davon nicht einen vertritt", betont Mike. Michelle habe während ihrer Beziehung aus beruflichen Gründen mit anderen Männern auf Social Media geschrieben und kooperiert – für Mike sei das schon zu viel gewesen.

Mike war im vergangenen Jahr seiner Noch-Ehefrau mit Reality-Sternchen Arielle Rippegather (33) fremdgegangen. "Ich war immer auf mich alleine gestellt und Mike hat sich extrem um mich gekümmert. Auch wenn er weg war, haben wir fünfmal am Tag telefoniert", verriet Arielle damals in einer Episode von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben. Sie war schließlich auch diejenige gewesen, die Michelle von der Liaison erzählte: "Michelle ist richtig zusammengebrochen. Wir haben beide am Telefon krass geheult."

Anzeige Anzeige

RTL Deutschland Mike Cees und Michelle Monballijn

Anzeige Anzeige

Instagram / ariellerippegather_official Michelle Monballijn und Arielle Rippegather

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Mike verstehen? Ja, natürlich! Michelle ist einfach zu weit gegangen! Nein, auf keinen Fall! Dem Typen ist einfach nicht mehr zu helfen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de